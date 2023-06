Bilancio 2022 di Amiu approvato, investimenti per 15 milioni

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - L'assemblea degli azionisti di Amiu Genova ha approvato il bilancio 2022 con un margine di quasi 17 milioni di euro e un utile di 182,914 euro mentre il valore della produzione è stato di quasi 189 milioni.

Amiu, che opera in 33 comuni, ha realizzato nel 2022 investimenti per oltre 15 milioni di euro, 8 per l'acquisto di principalmente di automezzi e 7,3 milioni per i cassonetti.

"Il 2022 è stato un anno importante per AMIU e per il Comune di Genova, dove è stata avviata la prima fase di implementazione del nuovo modello di raccolta dei rifiuti - ha dichiarato l'assessore all'ambiente del Comune di Genova Matteo Campora -. E' il segno di una governance virtuosa che ha saputo organizzare in modo efficiente ed efficace il lavoro dei dipendenti di AMIU, spina dorsale di un'azienda che mira a migliorare ogni giorno che passa la quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini, incentivandone la partecipazione per traguardare risultati sempre più ambiziosi in campo ambientale".

L'assemblea ha inoltre confermato il Cda uscente con il presidente Giovanni Battista Raggi e consiglieri Simona Gagino, Giovanna Damonte, Federica Schiano Moriello e Antonio Oppicelli.

"Siamo molto soddisfatti di come l'azienda ha saputo reagire ad un anno complesso per i forti incrementi di costi causati dall'andamento del mercato e dell'inflazione. Nonostante le condizioni ambientali complesse, siamo riusciti a rispettare quelli che erano le linee di indirizzo del piano industriale e ad ampliare le nostre prospettive di attività - afferma il Presidente AMIU Genova Giovanni Battista Raggi - ma le sfide non finiscono mai e lo sforzo oggi deve essere teso al raggiungimento del 65% per la differenziata nel Comune di Genova e per la massimizzazione in tutti gli altri Comuni dove operiamo, la maggior parte dei quali ha registrato prestazioni assolutamente positive".

Sono stati 140 i mezzi, di cui 22 elettrici , quelli acquistati dall'azienda che nella seconda parte del 2022 ha completato l'operazione di acquisizione dell'impianto Simam, sito presso la discarica di Scarpino, grazie a fondi a valere sul programma PON-Metro REACT EU, per complessivi 8,9 milioni di euro. (ANSA).