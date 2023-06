Aspi, nessun pezzo ponteggi viadotto Bisagno è caduto a terra

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - "Nessun pezzo è caduto a terra, la situazione è in sicurezza e sotto controllo nonostante le forti piogge". La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia rassicura i cittadini di via delle Gavette in merito ai ponteggi del viadotto Bisagno. Oggi, nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione del viadotto, sono previste le fasi di smontaggio del ponteggio che, avvenendo in altezza, vengono comunque eseguite con personale tecnico e movieri in viabilità ordinaria proprio per gestire l'eventuale caduta di oggetti. Una delle fasi di smontaggio prevede che la rete di protezione venga messa 'in banda', cioè appunto resti oscillante, per poi, una volta smontato il tavolato, essere rialzata e posta a protezione verticale. Il coordinamento della sicurezza è affidato al Rina che ha confermato la corretta esecuzione dei lavori. (ANSA).