Al via festival 'Parole ubikate al mare' tra Albissola e Savona

(ANSA) - SAVONA, 30 GIU - Al via 'Parole Ubikate in mare' a Savona, la rassegna letteraria estiva della Liguria che, per il secondo anno, aggiunge alla tradizionale programmazione ad Albissola Marina gli appuntamenti di Savona.

A Savona il calendario, che rientra nella ricca programmazione di 'Savona Estate 2023', prevede 8 serate con 11 autori tra i più importanti del mondo della cultura e del giornalismo in Italia. Il festival parte martedì 4 luglio con Nello Scavo, inviato speciale e corrispondente di guerra dell'Avvenire e termina il 15 agosto con lo scrittore Fabio Genovesi, autore di romanzi tradotti in molti Paesi europei. Le serate savonesi del festival sono organizzato dalla libreria Ubik e dal Comune di Savona e sotto la direzione artistica di Renata Barberis che modera tutti gli incontri.

Oltre a Scavo e Genovesi, è previsto l'incontro con il climatologo Luca Mercalli (15 luglio). l'attrice Daniela Poggi (19 luglio), il fondatore di Slow Food Carlin Petrini (26 luglio), don Luigi Ciotti e Marco Revelli (29 luglio), lo scrittore Maurizio Revelli (8 agosto). (ANSA).