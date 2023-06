Al 'Monterosso, un mare di libri' notte dedicata a Italo Calvino

(ANSA) - MONTEROSSO AL MARE, 30 GIU - Michelangelo Pistoletto, Andrea Scanzi, Gherardo Colombo, Marco Balzano, Silvia Ballestra, Daria Bignardi, Babas, Antonio Padellaro, Gino Castaldo, Marco Buticchi, Marino Magliani, Daniela Cassini, Guido Tonelli. Sono i nomi dell'edizione 2023 di "Monterosso: un mare di libri", la rassegna che per il settimo anno porterà alle Cinque Terre scrittori, giornalisti e intellettuali a presentare le loro opere e a dibattere con il pubblico a due passi dal mare. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Monterosso al Mare e dal Consorzio Turistico Cinque Terre, ed è curata dal giornalista Marco Ferrari.

Primo appuntamento l'8 luglio alle 21.30 al Molo dei Pescatori di Monterosso con Enrico Deaglio che presenterà i suoi ultimi due libri: "Il depistaggio perfetto" edito da Utet e "Qualcuno visse più a lungo. La favolosa protezione dell'ultimo padrino" edito da Feltrinelli. Tra gli appuntamenti in programma il 10 agosto una notte dedicata a Italo Calvino nel centenario dalla nascita, e il 16 agosto una giornata dededicata ai 90 anni di Michelangelo Pistoletto con visita al Terzo Paradiso. Il sindaco Emanuele Moggia ha sottolineato che "come amministrazione ci siamo impegnati nell'organizzazione di questo evento perché crediamo che ogni partecipante debba tornare a casa arricchito, con nuove domande e spunti di riflessione. È nostro intento offrire una programmazione culturale che stimoli la curiosità. Siamo convinti che sia un dovere di ogni amministrazione pubblica presentare provocazioni che ci spingano a interrogarci sul mondo che ci circonda. E gli eventi culturali come "Mare di Libri" hanno proprio questa straordinaria peculiarità: stimolare la nostra coscienza e sollecitarci a porci domande". (ANSA).