Wimbledon: impresa di Arnaldi, entra nel tabellone principale

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Matteo Arnaldi conquista il suo primo main draw a Wimbledon. Il tennista azzurro ha infatti centrato la qualificazione al tabellone principale dello slam londinese, il terzo dell'anno, che prenderà il via lunedì con i match che si disputeranno all'All England Club. Erano tre gli incontri da vincere (l'ultimo al meglio dei cinque set) per accedere al main draw del torneo londinese, che quest'anno offre un montepremi record: 44.700.000 sterline.

Arnaldi, n.78 ATP, ha battuto al terzo ed ultimo turno delle qualificazioni il portoghese Frederico Ferreira Silva, n.188, con il punteggio di 7-5 6-4 6-4. Per il 21enne sanremese sarà la prima partecipazione in assoluto al main sraw di Wimbledon.

Nulla da fare, invece, per Matteo Gigante: il 21enne romano, n.254 ATP, è stato sconfitto 6-4 6-2 6-2, dal francese Harold Mayot.

Domani il sorteggio dei tabelloni principali: in quello maschile - in attesa della conclusione delle qualificazioni - sono cinque gli azzurri in gara: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. In quello femminile sono già sei le azzurre al via: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Sara Errani. (ANSA).