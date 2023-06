Toti, l'avvio tunnel subportuale è giornata epocale

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - "Questa infrastruttura rappresenta una svolta epocale per Genova e per la Liguria. Dopo decenni di attesa, oggi, grazie alla sinergia tra tutte le Istituzioni coinvolte, siamo pronti a partire per realizzare un'opera strategica per una città che sta cambiando volto, diventando sempre più attrattiva, non solo per i turisti ma anche per gli investimenti". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria alla presentazione del progetto per la realizzazione del tunnel subportuale. "Se pensiamo al tunnel, al nuovo waterfront di levante, ma anche alle altre infrastrutture che si avviano a conclusione, o sono in fase di realizzazione o stanno per partire, dal Terzo Valico al nodo ferroviario di Genova fino alla Gronda si intuisce l'enorme trasformazione che Genova e la Liguria stanno vivendo", ha concluso Toti. (ANSA).