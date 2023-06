Samp, ufficiale lo staff tecnico del neo tecnico Pirlo

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Si compone ufficialmente lo staff tecnico della Sampdoria di Andrea Pirlo che sarà affiancato da Roberto Baronio (allenatore in seconda e insieme a lui nell'esperienza alla Juventus), Mauro Bertoni (collaboratore tecnico), Paolo Bertelli (preparatore atletico) e Nicola Pavarini che seguirà la preparazione dei portieri. E' iniziato così il conto alla rovescia verso l'inizio della preparazione che si svolgerà a Livigno, in Lombardia, a partire dal 13 luglio, dove la truppa blucerchiata dovrebbe restare circa un paio di settimane prima di rientrare in Liguria. (ANSA).