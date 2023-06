Nel savonese nasce rete dei musei, coinvolta Compagnia S.Paolo

(ANSA) - SAVONA, 29 GIU - Nasce la Rete dei Musei della provincia di Savona, formalmente costituita oggi con la firma congiunta di 18 diverse realtà museali provinciali. "Abbiamo raccolto un'esigenza e l'abbiamo trasformata in opportunità - ha detto Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari e della Fondazione Museo della Ceramica di Savona-. Crediamo nella politica di rete, la promuoviamo non solo nei nostri bandi tematici, dando maggior valore a quei progetti che creano reti, comunità capaci di diventare un sistema, ma anche attraverso una attività diretta a favorire tutti quei soggetti che vogliono misurarsi sul piano della collaborazione e dell'efficacia dei propri interventi. Oggi e nel futuro i musei devono diventare infrastrutture culturali idonee ad aggiungere valore alle comunità di riferimento". Fondamentale il ruolo della Fondazione Compagnia di San Paolo, coinvolta nella progettazione e nella promozione della rete e della direzione regionale Musei Liguria, l'ente territoriale del MiC che ha affiancato la Fondazione in tutto il percorso, supportando le attività formative con particolare attenzione a come potersi accreditare al nuovo Sistema Museale Nazionale. "La sottoscrizione del protocollo d'intesa - ha detto Alessandra Guerrini, direttore regionale Musei Liguria- costituisce un momento importante nell'attività della Direzione. Il protocollo, che vede la partecipazione di due degli undici luoghi della cultura della Direzione regionale - Forte San Giovanni a Finale e Villa Rosa, Museo dell'Arte Vetraria ad Altare - costituisce l'esito di un dialogo avviato da tempo tra le diverse realtà museali savonesi e la Fondazione De Mari. La presenza tra i firmatari della Compagnia di San Paolo conferma l'importanza dell'accordo e la sua portata strategica non solo locale. Questa collaborazione testimonia la vivacità culturale del territorio savonese e costituisce un importante punto di partenza per il sistema museale nazionale, una rete coordinata dalla direzione generale Musei del MiC che mira alla messa in rete di quasi 5 mila musei e luoghi della cultura per migliorarne fruizione, accessibilità e gestione del patrimonio culturale". (ANSA).