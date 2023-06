Liguria domani in allerta giallo per temporali

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Allerta di colore giallo per temporali in Liguria. Scatta domani alle 6 e termina alle 18 nel ponente della regione e alle 21 in tutte le altre zone. Lo comunica Arpal che segnala anche la possibilità di trombe d'aria, grandinate e raffiche di vento forte.

Il maltempo si appresta a tornare sulla Liguria dopo che anche ieri l'instabilità non è mancata, con fenomeni temporaleschi che hanno interessato prima l'entroterra Imperiese (cumulata oraria massima 12 millimetri nel comune di Pigna, stazione di Colle Belenda) e poi, in serata, il Tigullio. In questo caso i fenomeni sono stati più rilevanti (soprattutto a Cogorno, 29 millimetri) e accompagnati da abbondanti fulminu.

Questa mattina, invece, si segnalano deboli precipitazioni nell'interno dell'Imperiese.

Domani, fin dalle prime ore, con il transito di una perturbazione da Ovest, sono attese piogge, anche con cumulate significative o elevate, rovesci e temporali fino a forti e organizzati. Inizialmente i fenomeni sono attesi a Ponente, poi in rapida evoluzione verso Levante. Per un primo miglioramento a cominciare dalle zone più occidentali, bisognerà attendere la notte tra venerdì e sabato. (ANSA).