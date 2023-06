Lavori ai binari della metro a Genova, servizio fermo 2 mesi

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Lunedì 3 luglio partono gli interventi di sostituzione dell'armamento e dei binari in diversi tratti della metropolitana che rendono necessaria la chiusura dell'intero tracciato. "L'attività è particolarmente complessa ma necessaria, trascorsi 33 anni dall'apertura, per garantire il mantenimento degli elevati standard di sicurezza e comfort che contraddistinguono il servizio svolto dalla metro. La durata dei lavori, interamente finanziati, è stimata in circa due mesi", fa sapere l'azienda.

Per permettere l'esecuzione dei lavori, il servizio della metro sarà sospeso e verrà sostituito con un servizio bus caratterizzato dalla logica di un collegamento express con solo 8 fermate che ricalcano sulla viabilità stradale, laddove possibile, il tracciato della metro.

La navetta sostitutiva NSM (Navetta Sostituiva Metro) collegherà Brignole (via Fiume) a Rivarolo (piazza Pallavicini) dalle 5:00 alle 23:48 nei giorni feriali e dalle 6:00 alle 23:48 al sabato e nei festivi. Inoltre, resterà comunque attiva la linea serale 9 che collega Caricamento con Pontedecimo. La navetta bus sarà gratuita negli stessi orari in vigore in metropolitana, vale a dire dalle 10:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 22:00.

In concomitanza con i lavori in metropolitana, dal 3 luglio fino al termine dell'intervento, la biglietteria AMT della stazione di Brignole non sarà operativa. Restano aperte tutte le altre biglietterie, con gli orari indicati sul sito. (ANSA).