La genovese ETT all' Xr-Metaverse conference di Las Vegas

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - ETT spa, industria creativa e digitale di Genova, è l'unica azienda italiana ammessa all'ottava edizione della International XR-Metaverse Conference, il più importante appuntamento mondiale sulla realtà immersiva organizzato dall'International Association of Immersive Technology Innovation, che si tiene a Las Vegas in questi giorni. ETT presenterà "La Divina Commedia VR: Purgatorio, un viaggio immersivo". Il cortometraggio in Realtà Virtuale basato sulla seconda cantica del Poema è stato realizzato da ETT e distribuito in esclusiva da Rai sui canali Raiplay e Rai Cinema Channel, come la prima produzione, L'Inferno.

L'International XR Conference riunisce l'industria digitale e il mondo accademico per un confronto attivo sulle tecnologie immersive, focalizzato sui recenti sviluppi della Realtà Aumentata (AR), della Realtà Virtuale (VR), del Metaverso e dell'applicazione dell'AI nella costruzione di spazi virtuali.

Attraverso la creazione di un senso di presenza totalizzante, "La Divina Commedia VR" avvicina in modo nuovo lo spettatore all'opera dantesca regalando un viaggio sensoriale nel mondo del Purgatorio. Nel campo della ricerca sui beni culturali è diffusa l'opinione che l'uso della Mixed Reality, ovvero la realtà che permette di fondere l'ambiente reale con quello virtuale, abbia consentito di ridisegnare la proposta di servizi e creare esperienze uniche di apprendimento e intrattenimento. La combinazione di tecnologia avanzata e storytelling innovativo può, infatti, aumentare la presenza e la partecipazione dei visitatori.

ETT nell'ultimo anno ha fatturato fatturato 32,8 milioni di euro. (ANSA).