Cantante Bresh in visita ai piccoli degenti del Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Il cantante genovese Bresh ha visitato questo pomeriggio alcuni reparti dell'Istituto Giannina Gaslini: un'occasione per i piccoli dei reparti di Neuropsichiatria Infantile e Oncologia di conoscere e abbracciare l'artista conosciuto in tutta Italia per il brano "Guasto d'amore", inno dedicato al Genoa, oggi doppio disco di platino. La visita di Bresh è stata promossa dal Genoa Club Gaslini, che ha organizzato nella stessa serata una festa benefica presso i Bagni Italia a Genova a sostegno di Gaslininsieme per il "Progetto Accoglienza" dell'Istituto Gaslini. L'iniziativa ha l'obiettivo di aiutare i piccoli pazienti e le famiglie che arrivano all'ospedale pediatrico genovese da fuori città e hanno bisogno di coprire le spese di alloggio, trasporto e prime necessità, in particolare nei casi di lunghe degenze.

Per raccogliere ulteriori fondi, il Genoa Club Gaslini, in collaborazione con Gaslininsieme, ha anche attivato una campagna di fundraising tra i propri sostenitori, attiva al link https://dona.gaslininsieme.org/genoa-club-gaslini/.

Andrea Brasi, in arte Bresh, proviene dall'immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. In questo genere, Bresh si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica. (ANSA).