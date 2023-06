Aree inondabili, ok della Commissione regionale a nuove costruzioni

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Con il voto favorevole dei consiglieri della maggioranza di centrodestra la commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale della Liguria ha espresso parere favorevole al nuovo regolamento regionale dei 'Piani di bacino per le aree inondabili', che amplia la possibilità di realizzare nuove costruzioni nelle aree inondabili liguri 'a minor pericolosità', rispettando determinate condizioni.

Centrosinistra e M5s hanno ribadito il loro parere contrario, ma non è bastato a fermare l'entrata in vigore del nuovo regolamento che dopo il via libera in Commissione non dovrà essere sottoposto al voto del Consiglio regionale.

Su richiesta delle opposizioni il voto era era stato rinviato di una settimana per approfondimenti in particolare sulla possibilità di nuove costruzione nelle aree di rischio 'P2' e 'P3'. L'associazione 'Genova che osa' attraverso la campagna 'No a nuove costruzioni nelle aree inondabili della Liguria' nelle settimane scorse ha raccolto oltre 14 mila firme e coinvolto 10 mila persone nell'invio di email ai consiglieri regionali, in particolare quelli della maggioranza di centrodestra, per convincerli a non approvare il regolamento in commissione.

