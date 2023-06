Al museo del Parco di Portofino i Tre Pesci di Ventura

(ANSA) - PORTOFINO, 29 GIU - Una nuova scultura arricchirà il Museo del Parco di Portofino dove si trovano opere di artisti come Fontana, Guttuso e Pomodoro. Con cerimonia fissata per sabato prossimo, 1 luglio, alle 18.30, verrà acquisita l'opera "Tre pesci" di Nino Ventura che finora è stata esposta sul molo del borgo. L'installazione in bronzo, come spiegano i responsabili del museo, è una delle sculture impulsive e dal sapore fiabesco tipiche dell'artista. Realizzata con l'antica tecnica etrusca della cera persa, misura da 1,70 fino ai 2,10 metri di altezza e ha una base di oltre 2 metri. Tre Pesci nasce nel 2010 dalla seconda fusione dei diciotto pesci che l'artista realizzò nel 2008 per la Fontana di Fuenlabrada a Madrid in Spagna. (ANSA).