A Sarzana ordinanza sindaco imprime stretta su movida

(ANSA) - SARZANA, 29 GIU - Giro di vite sulla movida sarzanese. Dal 30 giugno fino al primo ottobre i locali dovranno chiudere entro le 2, non sarà possibile consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche, stop alla musica a partire dall'una e vietata la vendita di bevande alcoliche dalle 21 negli esercizi di vicinato. Sono le misure contenute in un'ordinanza firmata dalla sindaca Cristina Ponzanelli, in vista degli oltre 200 eventi in programma per l'estate a Sarzana.

"Sarà un'estate ancora più ricca ma dovrà essere vissuta nel rispetto delle regole, della città e di tutti i cittadini che vi risiedono e che la vivono - ha detto Ponzanelli-. Fino a non molto tempo fa il tema di attualità per Sarzana era diventato la mancanza di attrattività e di persone, oggi può essere la città troppo viva e le troppe persone che la frequentano. Un cambio radicale di prospettiva che ci impone di concordare una serie di misure che ci consentono di vivere in sicurezza le prossime settimane e l'intera estate. Con particolare attenzione al fenomeno dell'abuso di alcool da parte dei giovanissimi nelle aree cittadine che deve essere controllato". Viene ribadito il divieto, già previsto per legge, di vendita di alcolici ai minori. L'ordinanza riguarderà tutta la zona del centro storico.

"Abbiamo trovato un punto di equilibrio tra il diritto al riposo e alla quiete dei cittadini e quello di esercizi commerciali, bar, ristoranti e locali di poter lavorare, nonché dei loro fruitori di poter vivere la città. Sì alla movida - hanno aggiunto l'assessore al Commercio Luca Ponzanelli e alla sicurezza Stefano Totti - ma nel rispetto delle regole e della civile convivenza e in sicurezza" (ANSA).