Pirlo e l'orgoglio Samp, "qui è come essere in A"

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Abbronzatissimo e in forma come quando giocava. Andrea Pirlo è l'uomo scelto dalla nuova proprietà per risollevare la Sampdoria appena retrocessa. L'ex tecnico di Juventus e Karagumruk, ma soprattutto uno dei campioni del mondo in Germania nel 2006, ha scelto il progetto e non la categoria. "La mia è stata una scelta di cuore - ha detto - Non mi importa la categoria, ma una società seria con un progetto e con una grande voglia di ricominciare. Parliamo di una società storica in Italia, un simbolo. Ricordo ancora la Samp di Vialli e Mancini. L'obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile nel minor tempo possibile. Ma sappiamo da dove partiamo. Avevo una grande voglia di mettermi in gioco e per me questa è una grande opportunità. Lavorare qui è come essere in Serie A. Posso solo dire che daremo sempre il massimo e non vogliamo raccontare sogni alla gente ma anche dire che sognare non fa male".

Per Pirlo si tratta del ritorno in Italia dopo l'addio alla Juventus nel 2021 nonostante il quarto posto e due coppe conquistate. "Non guardo al passato, quello che è stato è stato.

Mi aiuta a guardare meglio al futuro e ora sono concentrato su quello che farò da domani alla Sampdoria" spiega dribblando ogni commento sui bianconeri. "La B non mi spaventa. Mai avuto paura delle situazioni nuove. Questa per me è una grande sfida. Voglio giocatori di qualità ma che abbiano anche la rabbia e il dinamismo giusti". (ANSA).