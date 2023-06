Nuove isole ecologiche per i rifiuti da spiaggia a Chiavari

(ANSA) - CHIAVARI, 28 GIU - Nuove isole ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in spiaggia a Chiavari. Sono quattro le isole ecologiche posizionate da Aprica, gestore cittadino della raccolta e smaltimento rifiuti, sul fronte mare; ogni postazione è composta da tre bidoni, uno per la raccolta della carta, uno per la plastica e i metalli, uno per il vetro, e da un cestino intelligente per l'indifferenziato. Quest'ultimo, dotato di pannello solare e di indicatore della capienza, compatta i rifiuti, avvisa gli operatori quando deve essere svuotato e ringrazia l'utenza ad ogni conferimento.

"Questi bidoni non devono essere utilizzati né per il conferimento dei rifiuti domestici né dalle attività lavorative per le quali rimangono attivi i consueti canali, raccolta porta a porta o le sei isole informatizzate sparse sul territorio" ricorda Emanuele Sanguineti, consigliere incaricato ai servizi ecologici.

Nel 2023 il Comune di Chiavari ha raggiunto il 69% di raccolta differenziata dei rifiuti e, con l'avvio della stagione estiva, punta a migliorare il dato già positivo mettendo a disposizione di turisti e cittadini nuovi bidoni per conferire i rifiuti prodotti in spiaggia e durante il tempo libero. (ANSA).