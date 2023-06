In Liguria pmi in crescita più del Nord Ovest nel 2021

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Le piccole e medie imprese in Liguria nel 2021 sono arrivate a quota 3.119 in crescita del 4,6%, più della media nazionale (4,2%), molto più di quella del Nord Ovest (3,3%) e anche, lievemente, del Nord Est (4,5%). Dopo la contrazione del 2020, legata alla pandemia, nel 2021 si osserva un ritorno alla crescita del numero in Italia, spiega il Rapporto regionale Pmi 2023, realizzato da Confindustria e Cerved in collaborazione con UniCredit, che approfondisce la struttura e l'evoluzione dello stato di salute delle piccole e medie imprese italiane da una prospettiva territoriale.

L'aumento delle Pmi si manifesta in tutte le aree d'Italia. il 2022 segna però la ripresa della tendenza discendente iniziata nel 2019 e la Liguria non fa eccezione. Nel 2022 sono nate 1.635 nuove società contro le 1.731 dell'anno precedente e di queste il 49,3% non sono società di capitale, molto di più del Nord Ovest che si ferma al 26,9% e della media nazionale del 39,6%, più vicina al 44,4% del Centro Italia. (ANSA).