Il 41% dei giovani della movida genovese positivo ad alcool test

Fine settimana di "pre test" per i ragazzi della movida genovese coinvolti venerdì e sabato scorso nella campagna "Incidente? Pensaci Prima" organizzata dalla Polizia Locale con l'infopoint in piazza Matteotti. 389 i pre test volontari ai quali si sono sottoposti i tanti giovani che hanno accettato di partecipare alla campagna.

"I pre test sono effettuati in modo volontario sui ragazzi che frequentano la movida - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - tra le 19 e le 2 di notte sono presenti alcuni agenti della Polizia Locale che, per sensibilizzare i frequentatori del centro storico sulla prevenzione dei rischi di mettersi alla guida dopo aver bevuto magari un drink di troppo, invitano a effettuare il pre test, in modo da avere consapevolezza del proprio stato".

Assieme al test, viene consegnato un etilometro monouso e l'opuscolo della campagna di sensibilizzazione. In 7 mesi, sono stati circa 1.100 pre test effettuati nell'infopoint e nel 41% sono risultati positivi.

"Inoltre - ha continuato l'assessore Gambino - non si ferma l'azione di controllo sulle strade, in particolare della Foce e levante: anche il sindaco Bucci è stato fermato, sabato scorso, da una pattuglia in un controllo routinario, e si è sottoposto all'alcol test, risultando negativo".

Nel fine settimana su 52 prove alcolemiche al conducente, 14 i sanzionati per l'art. 186 del codice della strada, 13 patenti ritirate nell'immediatezza. (ANSA).