Genova che osa insiste, non costruire su aree inondabili

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Si è svolto questa mattina il presidio di Genova che osa in piazza De Ferrari dove gli attivisti hanno immerso nella fontana due case di carta a simboleggiare i pericoli a cui si andrebbe incontro se il provvedimento sul piano di bacino approvato dalla giunta regionale venisse approvato. "Siamo nuovamente in piazza per chiedere che non venga approvato il regolamento che consente nuove costruzioni in aree inondabili - spiega Giovanni Quadrelli di Genova che osa - In Liguria più del 50% delle persone vivono in aree a rischio frana, è assurdo pensare di consentire nuove costruzioni in zone pericolose". Domani consigliere e consiglieri regionali saranno chiamati a esprimersi sul regolamento. (ANSA).