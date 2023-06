Endocrinologo del S. Martino premiato per cure tumori

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Prestigiosa certificazione per il professor Michele Minuto, dirigente medico e chirurgo endocrino dell'Ospedale San Martino che con il suo team ha ricevuto l'European Board of Surgery Qualification in occasione dell'ultimo congresso della società europea di chirurgia endocrina.

La Ebsq ad oggi è l'unica certificazione europea, rilasciata previo superamento di un complesso esame da parte di un Board europeo formato da prestigiosi nomi nel campo della chirurgia, ed è l'unico organismo che possa attestare le elevate competenze e l'alta specializzazione nel settore della chirurgia endocrina.

Per l'assegnazione della certificazione, rilasciata a pochissimi endocrinochirurghi italiani viene valutata non solo l'esperienza del singolo chirurgo in termini di numero di casi operati, con un focus particolare sulle patologie tumorali, ma è anche subordinata al superamento di un esame annuale che valuta le conoscenze cliniche del candidato in maniera oggettiva.

(ANSA).