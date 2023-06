Dalla cupola della Basilica di Carignano vista unica su Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Circa duecento scalini per arrivare ad un altezza di 50 metri, sui tetti di Genova, è scoprire una vista inedita sulla città. L'esperienza sarà possibile da venerdì con l'apertura al pubblico della cupola della Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano, unica Chiesa del Rinascimento genovese che offre uno dei più affascinanti panorami sulla città. L'apertura al pubblico dopo un laborioso restauro durato quasi 12 anni e sostenuto in parte dai fondi dell'8X1000 della Conferenza Episcopale Italiana, con il contributo della Compagnia di San Paolo.

"Quello del restauro era il lavoro principale - ha ricordato Padre Mauro De Gioia dell'Ufficio Beni Culturali dell'arcidiocesi di Genova - e il fatto poter rendere questo itinerario fruibile alla città è un valore aggiunto straordinario perché permette di apprezzare questi lavori anche dalla cittadinanza". L'inaugurazione con visite guidate a ingresso gratuito su prenotazione sarà da venerdì a domenica prossima, in occasione della finale di Ocean Race.

"Il prossimo week end, con la chiusura dell'evento sportivo - ha ricordato il consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova, Federica Cavalleri - sarà possibile visitare la Basilica in occasione dei Rolli del mare, un evento che mostra la sinergia che si è creata in città in questi giorni di festa".

Le visite proseguiranno con tour guidati per gruppi di 20 persone, il sabato, domenica e festivi, per ripercorrere la storia della chiesa e accedere agli antichi camminamenti panoramici che la caratterizzano, finora mai aperti al pubblico.

"L'iniziativa ha tutti i requisiti per affermarsi come un elemento di spicco dell'offerta culturale genovese - ha ricordato Nicola Facciotto, l'amministratore delegato di Kalatà che gestirà le visite - unendo dimensione esperienziale, con l'affaccio mozzafiato su alcuni degli scorci più interessanti della città e del territori, e i contenuti, dalla vicenda architettonica della Basilica, l'opera del progettista Galeazzo Alessi, al ruolo della famiglia Sauli". (ANSA).