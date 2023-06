Dal Pnrr 64 mln per riqualificare 18 scuole superiori

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - La Città metropolitana di Genova ha ottenuto 64 milioni di euro dai fondi Pnrr per riqualificare 18 scuole superiori in 8 Comuni. La consigliera delegata alla Scuola Laura Repetto ha presentato il piano di interventi nel corso dei lavori di commissione. Si tratta di opere dedicate alla messa in sicurezza degli edifici, all'adeguamento sismico e antincendio, all'efficientamento energetico, alla manutenzione o al risanamento. Presentati anche ulteriori interventi di restyling, per circa 15 milioni, ultimati o prossimi alla conclusione grazie al 'Bando Periferie', che riguardano 10 scuole di Genova, e di adeguamento antisismico (piano regionale edilizia scolastica) di 2 scuole di Chiavari e una di Genova, per oltre 5 milioni. Per un totale quindi di 84 milioni di investimenti.

A Genova il restyling realizzato con i fondi Pnrr riguarderà i seguenti edifici scolastici: l'Ipsia Gaslini/Meucci, l'ITTL San Giorgio, il Liceo Scientifico Convitto Colombo, l'IIS Einaudi/Casaregis/Galilei, l'IISS Firpo/Buonarroti, l'Ipsia Odero, il Liceo da Vinci, l'IISS Montale/Nuovo IPC, il Liceo King, L'IISS Maiorana Giorgi, il Liceo Klee Barabino dove è prevista la costruzione di una nuova palestra. Il polo scolastico di Ponente in via Giotto vedrà un cantiere di risanamento conservativo realizzato con corposo importo di oltre 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri Comuni gli interventi interesseranno l'IIS Tecnico Professionale di Chiavari (adeguamento sismico), l'Ipseoa Marco Polo di Camogli (efficientamento energetico), il Marsano di San Colombano (due interventi: efficientamento energetico, adeguamento sismico e antincendio), il Primo Levi di Ronco Scrivia, il Liceo Luzzati di Chiavari, la struttura ex Maestre Pie di Recco dove nascerà l'Istituto enogastronomico (ristrutturazione e ampliamento dell'edificio attualmente in disuso, con 6 milioni di euro).

(ANSA).