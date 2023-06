Cittadini del Ponente genovese in piazza

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - "Linea ferroviaria del Campasso e ultimo miglio, un progetto non convince il territorio". Presidio dei cittadini di Sampierdarena e Valpolcevera, con i presidenti di municipio Michele Colnaghi (M5s) e Federico Romeo (Pd) questa mattina davanti alla prefettura. Un centinaio di persone, con striscioni e manifesti, si sono presentati per chiedere al prefetto di intervenire e mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori in campo, insieme a cittadini e residenti, con l'obiettivo di mettere nero su bianco e discutere tutti i dettagli del potenziamento della rete ferroviaria che collegherà il Terzo Valico con l'area portuale. La Rete dei Comitati genovesi raccoglie oltre trenta soggetti nati dalla volontà dei cittadini di difendere le varie realtà territoriali.

"Stanno per iniziare i lavori, a quanto dicono, ma i futuri espropriati non sanno ancora nulla e nulla è stato comunicato loro - spiega il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi, presente in piazza con il collega Romeo, i cui territori saranno attraversati dalla linea merci ad alta capacità - In questi mesi abbiamo più volte chiesto un confronto con Rfi e Autorità di Sistema Portuale per capire i dettagli dii questa grande opera che passerà a pochi metri dalle case, ma non siamo mai stati ascoltati. Oggi chiediamo al prefetto di intervenire e farsi garante di un tavolo di confronto urgente con i cittadini".

In piazza anche l'ex ministro dei Trasporti Claudio Burlando, che più volte ha criticato il progetto attraverso anche la sua chat Vasta. (ANSA).