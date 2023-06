Arrestato falso broker che diceva di investire in criptovalute

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Arresti domiciliari e 59mila euro sequestrati per esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria e indebito utilizzo di bancomat. Sono i provvedimenti emessi a carico di un genovese di 24 anni dal gip del tribunale di Genova su richiesta della Procura ed esguiti dai finanzieri del comando provinciale. Le indagini, non ancora concluse, sono scaturite dalla denuncia di un cittadino che aveva investito 10mila euro in criptovaluta che non riusciva a riavere. Gli accertamenti hanno evidenziato che l'indagato sebbene privo di abilitazione professionale, si qualificava come broker finanziario di una nota società d'investimenti londinese (sul proprio profilo "social business" si mostrava in giacca e cravatta sullo skyline della capitale Inglese) ed aveva raccolto cospicue somme da destinare al trading.

Dalle indagini è emerso che sono 10 le persone, intenzionate ad investire in criptovalute, quasi tutti suoi coetanei, che sono state raggirate; alcune residenti a Sestri Levante, dove il sedicente broker trascorreva l'estate.

Attraverso il passaparola nella cerchia delle proprie amicizie, l'indagato aveva avuto la possibilità di promuovere l'investimento in criptovalute, promettendo rendite alte fino al doppio di quanto investito. Aveva raccolto oltre 77mila euro. Ai raggirati forniva falsi report mensili sull'andamento dei presunti investimenti Infine, appropriandosi della tessera bancomat di una prozia aveva fatto prelievi di contanti dal conto della donna sottraendole oltre 6mila euro in pochi giorni.

C'è anche il calciatore Niccolò Rovella, tra le persone truffate dal 24enne Lorenzo Coppello. Le indagini della guardia di finanza, coordinate dal procuratore Luca Monteverde, hanno consentito di ricostruire tutti i dettagli sui bonifici effettuati dagli amici convinti a investire da Copello, e sui prestiti che chiedeva ad alcuni di loro per cercare di restituire parzialmente e rabbonire chi dopo diversi mesi chiedeva di riavere indietro i soldi. Rovella in particolare, che aveva conosciuto Coppello tramite un ex giocatore delle giovanili del Genoa, aveva investito 5mila euro: "Mi aveva detto dopo qualche mese che il mio investimento aveva reso 20mila euro - ha raccontato il calciatore ai finanzieri - ma quando gli ho chiesto di avere i miei soldi ha messo sempre una scusa dopo l'altra per non ridarmeli. Dopo molteplici tentativi, sono riuscito a riavere indietro poco più di mille euro tramite bonifico bancario". Ad altri amici è andata peggio perché il 24enne ha chiesto loro di investire cifre più ingenti e in cambio hanno avuto mesi dopo solo assegni scoperti e qualche bonifico di poche centinaia di euro. In tutto il sedicente broker avrebbe ricevuto tra il 2020 e il 2021 quasi 78mila euro in bonifici, restituendone poi solo poche migliaia. Coppello in base a quanto emerso dagli accertamenti delle fiamme gialle avrebbe anche truffato la nonna e la prozia che tuttavia hanno deciso di non procedere alla querela, ma questi elementi, insieme a un precedente specifico per truffa, hanno convinto il gip Alberto Lippini a disporre per il 24enne la custodia cautelare ai domiciliari