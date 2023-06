Anche i vini di Sting al Premio Vermentino di Diano Castello

(ANSA) - DIANO CASTELLO, 28 GIU - Sono 125, tra cui quelle della Tenuta Palagio di Sting, le etichette iscritte alla 30/ma edizione del Premio Vermentino (7-9 luglio) di Diano Castello.

Circa ottanta le aziende che hanno aderito in rappresentanza di tutte le zone di produzione. La commissione di valutazione, presieduta da Paolo Massobrio, renderà noti i vincitori sabato 8 luglio. Oltre ai primi tre classificati, saranno consegnati riconoscimenti alle migliori etichette di ciascuna zona di produzione (Liguria Ponente, Liguria Levante, Toscana, Sardegna, altre regioni), alla più votata dalla giuria popolare e all'etichetta più bella secondo gli esperti e il pubblico.

"Camera di Commercio con la sua Azienda Speciale sostiene questo esempio di eccellenza del nostro territorio, il Vermentino - ha affermato Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Il vino è uno strumento turistico molto forte".

Per l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana, il Premio Vermentino "fu una intuizione felice che negli anni si è confermata con numeri crescenti. Ci saranno cantine e nomi importanti, come Sting. Sempre più produttori partecipano al Premio Vermentino di Diano Castello con un crescente valore qualitativo del vino stesso". (ANSA).