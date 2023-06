Anche Antonella Ruggero al Festival organistico Internazionale

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - La Liguria è ricca di chiese e oratori abbelliti da organi storici, spesso preziosi non solo per la loro estetica artistica, ma anche per il suono. E' per dare voce a questi antichi strumenti che venticinque anni fa l'Associazione Culturale Rapallo Musica diretta da Fabio Macera (direttore artistico con Filippo Torre) ha creato il Festival organistico internazionale "Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria". La XXV edizione prenderà il via il 17 luglio a Cervo. "Il Festival - spiega il presidente e assessore alla Cultura della Liguria Giovanni Toti - è un appuntamento classico di grande fascino che è stato capace di diventare sempre più un riferimento a livello nazionale e internazionale".

Sono 18 i concerti in programma fino al 26 agosto lungo tutto l'arco ligure, da Luni a Ventimiglia passando per Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Santa Margherita, Lavagna, Laigueglia, Recco, Sanremo, Arenzano e Cervo. Per il concerto inaugurale, a Cervo andrà in scena lo spettacolo "Spiritual Music, parole e musica per lo spirito: Paradiso" che coniugherà una performance organistica con una progettazione illuminotecnica avanzata.

Alcune serate meritano una particolare sottolineatura.

La prima è il concerto "Cattedrali" del 12 agosto a Rapallo in cui la voce di Antonella Ruggiero gareggerà in un intreccio virtuosistico con l'organo della basilica rapallese suonato da Fausto Caporali. A Laigueglia il 31 luglio prima esecuzione di "Isacco", un progetto del Gruppo Croma di Pesaro che unisce recitazione, musica e paintheatre (pittura dal vivo). Il 25° compleanno della manifestazione sarà festeggiato il 19 agosto nella Basilica dei SS.Gervasio e Protasio con un concerto per coro, organo e orchestra, protagonisti l'Ensemble Rapallo Musica, il Coro Polifonico "San Biagio" di Montorso Vicentino, l'organista Fabio Macera e Francesco Grigolo e Filippo Torre che si alterneranno alla direzione. Fabio Macera si esibirà anche il 23 agosto a Chiavari con la tromba Francesco Tomasi e i Solisti della Cappella Musicale Pontificia Sistina.

Fra gli organisti si esibiranno Bartomeu Manresa, Michael Utz, Guy Bovet, Loris Gai, Gabriele Catalucci in duo con la tromba Andrea Di Mario, Lidia Cremona. (ANSA).