Al via il bike sharing nel Parco delle Cinque Terre

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Il bike sharing debutta nel Parco nazionale delle Cinque Terre. Da lunedì 3 luglio il servizio sarà attivo per residenti e turisti per coniugare l'esplorazione di un paesaggio unico, Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco, alla libertà di movimento a basso impatto. Il progetto, realizzato dal Parco in collaborazione con Bicincittà Italia e finanziato con un contributo di 240mila euro dal bando Parchi per il Clima del Ministero dell'Ambiente, prenderà il via con una dotazione di 30 biciclette a pedalata assistita e 10 mountain bike classiche, che potranno percorrere le strade carrabili dell'area protetta e alcuni sentieri autorizzati.

Le bici saranno collocate in cinque stazioni distribuite nei borghi e nelle frazioni delle Cinque Terre. È prevista l'attivazione di ulteriori 'postazioni virtuali' affidate agli operatori locali, come strutture ricettive, ristoranti e aziende agricole. Si potrà prenotare le biciclette scaricando l'app Weelo (We Love Bikes). Il noleggio ha un costo di 3 euro per la prima ora o frazione e di 2 euro per le ore e frazioni successive. "Il bike sharing del Parco arricchisce l'offerta turistica del territorio in chiave green", sottolinea la presidente Donatella Bianchi. "Potranno essere utilizzati esclusivamente i sentieri indicati nell'app dei sentieri del Parco, al fine di preservare gli altri percorsi escursionistici caratterizzati da muri a secco e scalinate in pietra da affrontare solo a piedi", spiega il direttore del parco Patrizio Scarpellini. (ANSA).