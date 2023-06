A Badalucco protesta in costume dei bambini contro la diga

(ANSA) - BADALUCCO, 28 GIU - Decine di mamme e bambini hanno inscenato oggi una protesta in costume da bagno al laghetto di Ciuxe, nel territorio comunale di Badalucco, in Valle Argentina, per dire "No" all'ipotesi di realizzare una diga in zona Glori, frazione di Molini di Triora. Il progetto è curato da Rivieracqua, gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia, che è in procinto di pubblicare un bando per lo studio di fattibilità dell'opera. "Si parla di una diga di cinquanta metri di altezza, pari a una palazzo di diciotto piani - afferma il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo -. Il problema non riguarda soltanto l'aspetto idrogeologico di un territorio, la Valle Argentina, che è considerato da sempre franoso e un'eventuale piena potrebbe provocare un disastro. A rischio ci sono anche i nostri laghetti, che oltre a essere fonte per il turismo, sono anche la gioia dei più piccini".

In estate la diga toglierebbe l'acqua dal fiume per dirottarla verso l'acquedotto del Roya, che poi la distribuisce alle altre località della provincia di Imperia, che si riforniscono dall'acquedotto. "Sono convinto che sia giusto organizzarsi per affrontare la carenza idrica, ma non può essere soltanto Badalucco a pagare per tutti e quanti. Ho incaricato un legale per un ricorso al Tar ed ho intimato a Rivieracqua di eliminate Glori dalle possibili destinazioni dello studio di fattibilità della diga". Al momento ci sono a bilancio già 800mila euro destinati allo studio di fattibilità; la realizzazione dell'opera avrebbe un costo di circa 60 milioni.

(ANSA).