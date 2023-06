Vela: svizzera Holcim vince Ocean Race ma titolo è sub iudice

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Gli svizzeri di Team Holcim-PRB chiudono al primo posto la regata intorno al mondo Ocean Race 2023, riservata alla classe Imoca. Per un solo punto, 34 a 33, hanno superato 11th Hour Racing Team, l'imbarcazione che era in vantaggio all'inizio dell'ultima tappa ma è stata speronata alla partenza all'Aia da Team Guyot.

Proprio in seguito alla collisione la classifica finale potrebbe cambiare giovedì prossimo quando la giuria si riunirà a Genova per discutere il caso.

A guidare la barca svizzera lo skipper francese Benjamin Schwartz e tra i componenti dell'equipaggio c'è il milanese Ambrogio Beccaria che nel 2019 è stato il primo italiano a conquistare la Minitransat in solitario. (ANSA).