Vela: Ocean Race; tedesca Malizia prima a Genova dopo giro mondo

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - La barca tedesca Malizia ha vinto in tempo reale l'ultima tappa della Ocean Race, la regata velica intorno al mondo che per la prima volta ha scelto come traguardo finale un porto italiano. L'equipaggio della imbarcazione classe Imoca ha tagliato il traguardo a Genova dopo la lunga navigazione dall'Aja, attraverso Oceano e Mediterraneo. Si attendono gli arrivi degli altri concorrenti per stabilire la classifica definitiva di tappa e del giro del mondo. (ANSA).