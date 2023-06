Ritrovato morto in un dirupo anziano scomparso ieri

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - E' stato ritrovato morto, a bordo della sua auto finita in un dirupo in località Piani di Praglia, nel comune di Ceranesi, l'uomo di 74 anni scomparso da casa ieri sera. L'uomo, Bruno Balletti, sposato, non era rientrato in famiglia e intorno alle 21 i famigliari avevano lanciato l'allarme.

La macchina del soccorso, coordinata dai vigili del fuoco, si era attivata circa un'ora dopo e ha messo in campo per tutta la notte le squadre di ricerca dei pompieri, l'unità cinofila, i volontari della protezione civile e i carabinieri.

Nella tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco hanno ritrovato la vettura in fondo a una scarpata e hanno provveduto al recupero della salma grazie all'utilizzo dell'elicottero Drago. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. (ANSA).