Nave Vespucci set della fiction 'Mare Promesso'

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Nel golfo della Spezia sono partite le riprese della fiction 'Mare Promesso' per la quale la Marina militare italiana ha messo a disposizione il veliero più bello del mondo, nave Amerigo Vespucci. Ieri, con una flotta di droni, la casa di produzione cinematografica Studio Comunica, ha dato il via alle riprese del Vespucci.

Importante anche il supporto della Capitaneria di Porto che ha messo a disposizione le imbarcazioni necessarie a seguire il veliero in mare aperto per realizzare immagini inedite e suggestive di una nave che rappresenta l'Italia nel mondo.

"Siamo orgogliosi che Marina Militare ci abbia affiancato nella realizzazione di questa serie tv - ha detto il direttore di produzione di Studio Comunica, Giorgio D'Acunzo -, è stata una grande emozione avere l'onore di riprendere Nave Vespucci e lavorare fianco a fianco con la Marina Militare".

La fiction sarà girata interamente in territorio ligure, in particolare la Liguria orientale. (ANSA).