Nasconde un chilo e mezzo di cannabis nell'armadio, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - La polizia di Genova ha arrestato un ragazzo di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato individuato in via Stefanina Moro e controllato: ha consegnato spontaneamente 4 involucri contenenti quasi 10 grammi di derivati della cannabis.

La perquisizione nella sua abitazione ha permesso alla polizia di trovare dentro un armadio un altro chilo e mezzo della stessa sostanza, 6.160 euro probabile provento dell'attività di spaccio, 4 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il magistrato ha disposto che l'arrestato fosse trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. (ANSA).