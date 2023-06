Lavoro volontario per Comune Genova, Pd vuole pagamento minimo

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Il gruppo del Pd in consiglio comunale propone una soglia di contributo minimo tra gli 8,5 e i 10 euro all'ora per superare il tema del "lavoro non pagato" e retribuire i tanti giovani chiamati a svolgere compiti per l'amministrazione sotto forma di volontariato. "Dicono che non siamo mai propositivi, invece su questo tema mettiamo a disposizione del Consiglio una proposta migliorativa", ha detto il capogruppo Pd Simone D'Angelo durante un incontro con i giornalisti organizzato insieme all'associazione Genova Che Osa.

"Creare una soglia di dignità - spiega - non è una battaglia effimera, è un modo per non demonizzare il volontariato ma anche per evitare che si configuri come sfruttamento".

La minoranza ha chiesto un consiglio monotematico per discutere la questione del "lavoro non pagato per il Comune", che si terrà probabilmente subito dopo la commissione dedicata ai conti di The Ocean Race, fissata per il 19 luglio e alla quale prenderanno parte sia il sindaco Bucci sia il vicesindaco Piciocchi.

"La questione dei volontari di Ocean Race è solo la punta dell'iceberg - dice Lorenzo Azzolini di Genova Che Osa - ma ricordiamo che il Comune spenderà per l'evento oltre 12 milioni e decide di non spenderne 50mila per retribuire 5 euro lordi all'ora i volontari". Alberto Pandolfo, consigliere del Pd, affonda il colpo: "Eppure i soldi per pagare i consulenti di Ocean Race decine di migliaia di euro si sono trovati". La collega Donatella Alfonso ricorda i tempi in cui "i giovani sgomitavano agli eventi alla Fiera di Genova perché rappresentavano un'ottima opportunità di guadagno".

Il caso Ocean Race è l'ultimo sollevato dall'opposizione: nei mesi scorsi il Comune, ricordano dal Pd, ha pubblicato alcuni bandi per la ricerca di figure, anche iper qualificate, per attività di supporto volontario all'archivio e alla gestione di eventi per il Museo del Mare e per il Museo dell'Emigrazione, ma anche per la ricerca di gruppi musicali che si esibissero gratis al museo dell'Archeologia di Genova Pegli. "Il Comune negli ultimi due anni ha assunto 1416 persone, di fronte a questi numeri mi chiedo come si possa fare polemica", aveva risposto il sindaco Marco Bucci alle critiche ricevute dalla minoranza.

