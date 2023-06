Golf: trofeo Ryder Cup a Genova per Grand finale Ocean Race

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il trofeo della Ryder Cup si prepara a far rotta su Genova per il "Grand finale" di The Ocean Race.

Sabato 1° luglio alle ore 16:30, sul palco centrale dell'Ocean Live Park del nuovo Waterfront di Levante, si parlerà anche di golf. Tra i protagonisti annunciati, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi, e il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali.

Vela e non solo, dunque. Si parlerà di grandi eventi, volano per il turismo ed eccellenze per il Paese. Con lo sport, comparto industriale fondamentale e dal grande spessore valoriale, protagonista. Il tutto, a -90 giorni dal via della Ryder Cup, terzo evento sportivo più importante al mondo a livello mediatico, in programma per la prima volta nella sua storia quasi centenaria in Italia, a Roma e sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club dal prossimo 29 settembre al 1° ottobre.

Il trofeo della Ryder Cup arriverà, per l'occasione, direttamente dall'Inghilterra. E sabato 1 così come domenica 2 luglio, nello spazio dell'Ocean Live Park dedicato al golf si potrà provare il gioco corto così come quello lungo. (ANSA).