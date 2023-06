Giovane denuncia violenza in spiaggia, indaga la Polizia

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Indagini in corso da parte della Polizia dopo che una ragazza di 18 anni, straniera, è stata accompagnata dalla madre all'ospedale Galliera dove ha denunciato di aver subito una violenza sessuale in una spiaggia di Genova dove era con alcuni amici. L'episodio sarebbe accaduto ieri poco prima di mezzanotte.

La ragazza è apparsa scossa ed emotivamente provata ma in buone condizioni fisiche, hanno spiegato i sanitari dell'ospedale Galliera. (ANSA).