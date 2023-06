Geo Barents, in banchina Caritas e Cri e decine volontari

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - "Siamo in gioco con operatori, volontari e mediatori per dare una risposta pronta a queste persone. Siamo a disposizione per l'accoglienza degli adulti o dei minori anche se sappiamo che probabilmente verranno destinati a strutture in Liguria. Pensiamo che i tre ragazzi che sappiamo essere a bordo, tra i 15 e 17 anni, abbiano passato delle esperienze come quelle che raccontano sono cose che colpiscono molto. Siamo qui con mediatori di lingua inglese e araba, capiremo man mano che scendono la loro provenienza". Lo ha detto il direttore della Caritas diocesana della Spezia don Luca Palei impegnato con una decina di persone a Molo Garibaldi Est per l'accoglienza delle 13 persone soccorse da Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere approdata oggi alla Spezia.

Sulla banchina anche Croce Rossa Italiana della Spezia e di Levanto con 25 volontari impegnati sul campo, 2 medici, 3 ambulanze per eventuali trasporti in ospedale e 3 tende per l'accoglienza. Ci sono inoltre 3 volontari che si occupano dei ricongiungimenti familiari. A quanto si apprende, i migranti dovrebbero essere trasferiti a Genova e Savona con i mezzi della Croce Rossa. (ANSA).