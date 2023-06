Evade dai domiciliari per prendere a calci portone, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Evade dai domiciliari per prendere a calci un portone, ma viene rintracciato dalla polizia che lo arresta e lo porta in una delle camere di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima.

E' successo ieri sera. La segnalazione è arrivata al 112 ed era relativa a un uomo che stava prendendo a calci il portone di uno stabile probabilmente nel tentativo di entrare. L'uomo, che nel frattempo si era allontanato, è stato rintracciato subito dopo dai poliziotti grazie alla descrizione fornita dai testimoni. Dai controlli è risultato che doveva essere nella sua abitazione perché sottoposto al regime degli arresti domiciliari. (ANSA).