Vela: Gran finale di The Ocean Race con Regata delle Leggende

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - L'arrivo della regata velica The Ocean Race a Genova, prima volta di una tappa in Italia, in occasione del cinquantennale della manifestazione, avrà da corollario la 'Regata delle Leggende', alla quale parteciperanno le imbarcazioni che hanno preso parte alle passate edizioni della Whitbread Round The World Race, della Volvo Ocean Race e di The Ocean Race.

Due le regate in programma: la 50th Anniversary Legends Regatta martedì 27 giugno e la Legends Coastal Race Genova - Portofino - Santa Margherita venerdì 30 giugno. Le barche potranno poi essere visitate durante il programma Open Boat del 28, 29 giugno e del 2 luglio.

Spiccano tra i partecipanti alla Legends due skipper come l'americano Paul Cayard, che si aggiudicò la Whitbread Round the World Race del 1997-98 sul Whitbread 60 EF Language e Ian Walker (GBR), il primo britannico ad aggiudicarsi la regata a bordo del VO65 Azzam dell'Abu Dhabi Ocean Racing nell'edizione 2014-15.

Ospite speciale infine il velista britannico Sir Robin Knox-Johnston, che nel 1968 è stato il primo a fare il giro del mondo in solitario vincendo la Sunday Times Golden Globe Race.

Secondo la leggenda, fu proprio questo straordinario risultato a far nascere l'idea di una regata intorno al mondo in equipaggio completo, un'idea che prese vita con la Whitbread Round the World Race. (ANSA).