Vela: due italiani alla Minitransat 2023 sulla scia di Beccaria

E' stata presentata a Genova la partecipazione italiana alla Minitransat 2023 che partirà il 24 settembre da Les Sables d'Olonne in Francia e si concluderà fino a Guadalupe dopo 4500 miglia di navigazione. Attraversare l'oceano in solitaria a bordo di barche lunghe 6.50 metri è il sogno di tanti velisti che aspirano a diventare campioni e tra i cento equipaggi al via alla prossima regata oceanica ci saranno gli italiani Luca Rosetti e Alessandro Torresani.

Rosetti, 28 anni, bolognese, ha corso già la Minitransat del 2019 arrivando al 18/o posto. Torresani, 31 anni, romano, laureato in ingegneria navale, ha partecipato tra l'altro in equipaggio alla Sidney-Hobart del 2020, arrivando secondo su una barca australiana, e si è preparato alla Minitransat nel 2022 correndo la Les Sables-Les Acores-Le Sables di 2.600 miglia.

"Io lo chiamo l'optimist della vela oceanica - racconta all'ANSA Luca Rosetti - perché oggi ci sono tantissime equipaggi che lo fanno come prima esperienza. La nostra preparazione è diversa, dobbiamo evitare di metterci in situazioni di pericolo e abbiamo una navigazione particolare perché non possiamo avere aiuti dall'esterno, né comunicazioni oltre a Gps non cartografici. Parte del lavoro si fa a terra prima di partire, scherzando posso dire che seguiamo le stelle".

Anche lui vuole seguire le orme di Ambrogio Beccaria, il primo italiano a vincere la Minitransat, nel 2019, che oggi è impegnato nella Ocean Race in arrivo a Genova.

"Come federazione siamo veramente molto entusiasti del movimento che si è creato attorno alla vela oceanica dei mini.

Per tanti anni non siamo stati presenti ha detto il presidente della Fiv, Francesco Ettorre". "La prima volta che le ho viste mi sono chiesto: ma dove vanno con queste barche della nonna - scherza il secondo concorrente italiano Alessandro Torresani- e invece eccomi qua a preparare la traversata in solitario". "Si presenta oggi un evento particolare - ha detto l'assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi -. Mi fa piacere che l'Italia sia rappresentata da due grandissimi atleti".

