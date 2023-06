Un treno Intercity viaggia promuovendo The Ocean race Genova

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Un treno Intercity con le immagini di The Ocean Race Genova The Grand Finale: è quello che viaggerà da oggi.

Nella prima tappa ligure del convoglio, questa mattina, alla stazione Principe, il sindaco di Genova Marco Bucci, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Luigi Corradi e l'assessore ai Trasporti, Turismo e Grandi Eventi di Regione Liguria Augusto Sartori hanno fatto visita al treno con la livrea The Ocean Race, che viaggerà sulle tratte Milano-Genova-Ventimiglia, Milano-Genova-Livorno e Milano-Bari-Lecce. «È stato un piacere accogliere a Genova il treno dedicato a The Ocean Race - dice il sindaco Bucci - Voglio ringraziare le Ferrovie dello Stato per essere al fianco della nostra città e di questo evento mondiale che, oltre alla parte sportiva, vuole lanciare un messaggio importante per l'ambiente a livello mondiale".

«Un treno Intercity che viaggerà attraverso l'Italia è un ottimo veicolo di promozione per un evento così importante - afferma l'assessore regionale Sartori - Il treno sarà sicuramente un grande richiamo per attrarre turisti".

Ferrovie dello Stato è a fianco di The Ocean Race, l'evento all'insegna dello sport, della sostenibilità e dell'innovazione.

«L'arrivo dell'Ocean Race a Genova è un evento storico e noi abbiamo deciso di essere tra i protagonisti - dichiara Corradi - Il treno Intercity, dedicato al giro del mondo a vela in equipaggio, contribuirà ad attrarre a Genova turisti e chiunque voglia venire in Liguria».

In occasione della manifestazione, è stata attivata una promozione per i viaggiatori di Intercity e Regionali di Trenitalia, che potranno avere uno sconto sul biglietto d'ingresso di 10 euro per l'Acquario di Genova, l'Acquario Village, il PianetAcquario e la Città dei Bambini Acquario. Si potrà usufruire dell'offerta esibendo il biglietto Trenitalia fino al 2 luglio. (ANSA).