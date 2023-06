Toti, contratti in area metropolitana +2,7% in tre mesi

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - "Nel 1° trimestre 2023, nella Città metropolitana di Genova, le assunzioni sono cresciute del 2,7% rispetto al 1°trimestre dello scorso anno e, sempre nello stesso periodo, sempre nella Città metropolitana, sono aumentati del 9,5% i lavoratori il cui contratto è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Dati che confermano come la Liguria stia attraversando una fase positiva, con una crescita non solo del lavoro, ma anche del lavoro stabile". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che fornisce questi dati dopo quelli dati dalla Cgil relativi alle assunzioni con rapporti di lavoro dipendente nel settore privato Sono 33.383, secondo una nota diffusa dalla Regione, i domiciliati nell'area metropolitana che, sempre nel primo trimestre di quest'anno, hanno avuto almeno una comunicazione obbligatoria di avviamento, 873 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati emergono dalle Comunicazioni Obbligatorie e sono ricavati dal Sistema del Lavoro regionale che comprende tutti i settori di attività, inclusa tutta la Pubblica amministrazione, e non solo gli Enti pubblici economici, il lavoro domestico, agricolo e tutte le tipologie per cui è prevista l'obbligatorietà della comunicazione.

"Un dato che non riguarda solo il genovesato - precisa Toti - A livello regionale, sempre nel 1°trimestre 2023 le assunzioni sono in crescita del 3,2% rispetto al 1°trimestre 2022. A livello regionale cresce soprattutto il numero degli avviati nel turismo, con un +20,5% che dimostra come il settore stia trainando l'economia della nostra regione, che si prepara a vivere un'altra estate da tutto esaurito. Sempre a livello regionale crescono anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, che salgono da 4.427 a 4.480, cioè del +10,2%". (ANSA).