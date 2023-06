Rixi, 'rigassificatore potrà essere in Liguria o altrove'

"Sul rigassificatore è evidente che le scelte saranno fatte dal ministero dell' Ambiente in un'ottica di salvaguardare il territorio, l'ambiente e quindi non in zone in cui creerà problemi. Poi se sarà posizionato in Liguria o da un'altra parte questo si vedrà".

Lo ha detto il viceministro del Mit Edoardo Rixi a margine del convegno "Ripristina i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030" commentando il possibile posizionamento di un rigassificatore per il quale è stato nominato commissario straordinario il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Dove verrà posizionato dipenderà da un'esigenza di carattere nazionale e di carattere ambientale, più che da movimenti di protesta a livello locale. Bisogna aver rispetto di tutti ma bisogna anche dire che poi alla fine le scelte vanno prese perché sennò questo paese non andrà da nessuna parte" ha detto ancora Rixi.

"D'altra parte dobbiamo anche dirci che a livello mondiale se vogliamo andare avanti con la decarbonizzazione dobbiamo utilizzare un sistema che consente di utilizzare altri tipi di propellenti e quindi di carburanti. Quindi questo vuol dire che dovremo cambiare il modo di avere i rapporti che abbiamo oggi, come con il porto petroli che probabilmente verrà dismesso nel tempo". (ANSA).