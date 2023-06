Presa la banda del finto tecnico dell'acqua con occhi azzurri

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Truffavano anziani entrando nelle loro case fingendosi tecnici del Comune addetti alla verifica delle tubature dell'acqua. La banda è stata sgominata dalla Squadra mobile della Polizia con l'operazione denominata "Acqua azzurra", dal colore degli occhi di uno dei truffatori. In carcere sono finiti in tre: Pietro Bianchi, Claudio De Colombi e Cristoforo Gjozef Held. Sono "gravemente indiziati", a vario titolo ed in concorso tra loro, dei reati di tentata rapina aggravata e tentato furto in abitazione. Due i tentativi di rapina attribuiti loro avvenuti a nelle delegazioni di Sturla - Quarto e San Fruttuoso lo scorso 29 novembre da cui sono partite le indagini. In quelle occasioni due anziani avevano riferito che uno sconosciuto, distinguibile dagli occhi azzurri, aveva vaporizzato una sostanza tossica che aveva causato una sensazione di stordimento. L'analisi dei filmati di videosorveglianza permetteva di sospettare di una coppia che si allontanava dalle zone dove erano accaduti gli episodi a bordo di uno scooter con targa clonata. Alla guida c'era Pietro Bianchi. Le indagini hanno permesso di attribuire a lui e ai due complici altri due episodi compiuti con le stesse modalità. Le loro azioni sono state interrotte nel marzo scorso, in flagranza di reato, quando personale della Squadra mobile ha bloccato Bianchi e De Colombi che avevano colpito nel Savonese. A casa di uno degli indagati sono stati trovati materiali per contraffare le targhe, strumenti per lo scasso, ricetrasmettitori e nebulizzatori con sostanze che simulano perdite da tubature e allo stesso tempo stordiscono le persone. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi indiziari anche a carico di Held in merito ad un tentativo di furto in abitazione commesso con Bianchi. (ANSA).