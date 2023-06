Nasce stazione per camion elettrici alimentata da parco eolico

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - È stata inaugurata a Vado Ligure (Savona) la prima stazione di ricarica multibrand per auto e camion elettrici in Italia alimentata al 100% da energia verde a km 0 perché direttamente collegata ad un parco eolico. L'energia con cui verranno alimentati i veicoli è prodotta dal parco "Rocche Bianche", situato al confine tra Vado Ligure e Quiliano: entrato in funzione nella primavera del 2020, l'impianto è composto da 4 aerogeneratori da 2,35 MW l'uno per un totale di 9,4 MW. Grazie alla sua energia si evita l'immissione in atmosfera di oltre 12900 tonnellate di CO2 all'anno.

La stazione è stata realizzata da Ricarica, società del gruppo Fera. "Con questa prima stazione abbiamo voluto iniziare un percorso - spiega Cesare Fera, presidente del Gruppo Fera - c'è chi non compra veicoli e camion elettrici finché non può caricarli, ma d'altro canto spesso non si installano colonnine perché non ci sono abbastanza veicoli. Quindi abbiamo voluto dare un segnale. Iniziamo con due torrette, ma a regime ne avremo 12 per i camion e 60 per i veicoli. E poi apriremo aree di ristoro e accoglienza".

"E' un altro spazio che si converte, uno degli ultimi spazi ex industriali che viene riqualificato - dice Monica Giuliano, sindaco di Vado Ligure - e come ogni riconversione rappresenta un volano che incide su lavoro e risorse. Questo investimento in particolare ha aspetti importanti dal punto di vista ambientale: guarda al futuro, a quando i mezzi pesanti elettrici saranno la normalità, e si ricollega perfettamente allo sviluppo dell'area portuale e della piattaforma contenitori". (ANSA).