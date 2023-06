Malore mentre nuota a Varazze, muore 57enne

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Una donna ucraina di 57 anni è morta nel pomeriggio mentre nuotava nelle acque di Varazze all'altezza dei bagni Jolanda. Due bagnini, quando hanno visto la donna in difficoltà, sono subito intervenuti ed hanno portato a riva la straniera. Una volta adagiata sul bagnasciuga hanno cominciato le manovre di rianimazione, in attesa dell'arrivo del personale medico con l'automedica del 118 e della ambulanza. La donna non ha mai ripreso conoscenza, dopo oltre 30 minuti di tentativi di rianimazione è stata dichiarata la morte. Sul posto anche il personale della Capitaneria di porto. Mercoledì scorso davanti ai bagni Kursaal Margherita era morta per un malore una turista di 79 anni partita da Alba con il marito per Varazze in pullman, partecipando a una gita per i dipendenti in pensione della Ferrero.

Episodi analoghi sono accaduti anche due alle Cinque Terre, a Monterosso e Riomaggiore, e uno a Noli, tutti in meno di una settimana. (ANSA).