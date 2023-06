Suq Festival è boom, 75 mila presenze in 11 giorni

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - l 25° Suq Festival si chiude con circa 75 mila presenze e, con il successo, testimonia la voglia di ritrovarsi, di partecipare in tanti modi all'offerta artistica e interculturale che il Festival da anni propone, facendo scoprire tradizioni di tanti paesi e mettendole in relazione. Quest'anno il bazar è tornato al completo con le botteghe e le 11 cucine del mondo che sono state prese d'assalto. Il conteggio dei visitatori si sostanzia, per difetto, con il numero di stoviglie compostabili in Mater-Bi che sono state distribuite durante gli 11 giorni di festival: quest'anno sono state oltre 90mila. Attraverso i social media sono state raggiunte circa 140mila persone. La rassegna Teatro del Dialogo ha riscosso l'attenzione della critica e il favore del pubblico, con quattro tutto esaurito per lo spettacolo di Andrea Pennacchi "Welcome in Pojanistan" e le tre repliche de "La Señora" messa in scena dalla Compagnia del Suq. La storia del Suq è stata raccolta nel libro "Le voci del Suq. Dal 1999 l'intercultura in scena" (Altreconomia) a cura di Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino con Alberto Lasso e Carla Peirolero. Il Festival è stato realizzato con un budget di circa 150 mila euro per 11 giorni, 60 eventi, 100 ospiti, 40 paesi rappresentati, uno staff di 40 persone e 10 i volontari. I contributi pubblici - alcuni ancora in definizione, quali Comune di Genova e Mic - coprono il 35% del budget, il resto è dato dalle capacità di Suq Genova Festival e Teatro Impresa Sociale. "Di questa edizione - ha detto la direttrice Carla Peirolero - ci resterà la dimostrazione d'affetto del pubblico, al di là delle presenze che superano le nostre più rosee previsioni. Il flusso è stato continuo, dall'apertura alle 16 sino a mezzanotte. Ma è soprattutto il tipo di pubblico che sempre ci rende orgogliosi, perché Il Suq rappresenta uno dei pochi luoghi culturali a essere davvero multiculturale. In un momento in cui si costruiscono recinti continuiamo a proporre sconfinamenti, dialogo, convivialità, inclusione, conoscenza. Se avessimo una sede il nostro lavoro potrebbe continuare tutto l'anno". (ANSA).