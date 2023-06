Inaugurato Ocean Live Park in attesa del gran finale Ocean race

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Con l'alzabandiera e l'Inno di Mameli eseguito dalla fanfara della Marina militare è stato inaugurato l'Ocean Live Park, il villaggio creato per ospitare gli eventi collaterali all'Ocean Race - The grand finale.

All'inaugurazione, oltre al sindaco di Genova Marco Bucci e al governatore Giovanni Toti, il ceo dell'Ocean race Richard Brisius, Evelina Christillin, presidente del Comitato organizzatore e Silvia Salis, vicepresidente del Coni. Sul palco la grande coppa che alzerà l'equipaggio vincitore della più dura sfida velica intorno al mondo partita da Alicante nel gennaio 2023.

Brisius ha annunciato che domani arriveranno le prime imbarcazioni: "hanno fatto grande fatica per arrivare qua e hanno mille storie da raccontare. Questo è il test più duro per chi va a vela", ha concluso affermando che "sarà una grande novità l'equipaggio che vincerà questa competizione". Dopo l'intervento di Brisius la 'sorpresa' del collegamento in streaming di Cecilia Zorzi, membro dell'equipaggio di Austrian Ocean Racing powered by Team Genova, dal Mediterraneo. "Il Mediterraneo è molto impegnativo - ha detto -, stanotte affrontiamo il Golfo del Leone con un maestrale molto forte. Ora montiamo lo spin grande che porta la bandiera di Genova, la stiamo riportando a casa dopo tanti mesi". Emozionato il sindaco Bucci: per questo evento, ha detto "abbiamo cercato tre cose: il grande evento sportivo, un grande evento per Genova e per l'Italia, perché è la prima volta che il nostro Paese ospita il grande finale di Ocean race e abbiamo cercato la protezione del mare. Qui sarà infatti redatta la carta dei diritti degli oceani, una cosa che avrà la stessa importanza del protocollo di Kyoto". Per il governatore Toti questo "è un evento unico in Italia in un momento unico per questo Paese. La tenacia e il coraggio di sfidare il mare è la sintesi delle virtù di cui avremmo bisogno per affrontare questo momento. E' l'antidoto ai no che zavorrano la crescita, è l'inno al coraggio"."Sostenibilità, ambiente, coraggio, condivisione, parità, rispetto - ha detto Evelina Christillin, presidente dello steering committee di Genova The Grand Finale - , sono le parole d’ordine di questo straordinario evento che siamo orgogliosi di poter ospitare nel nostro mare italiano, in un percorso che vede l’epilogo di questi due anni con le celebrazioni, nel 2024, di Genova capitale europea dello sport."È importante che il nostro Paese diventi sempre più la sede di eventi internazionali – ha affermato Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni - perché abbiamo dimostrato di saperli organizzare al massimo. Sono eventi che esportano un made in Italy vincente e di questo il nostro Paese ha bisogno e sono eventi che sottolineano come sia importante portare in Italia capitali, turisti e interessi che vengono dall’estero. Da genovese mi riempie di orgoglio vedere una manifestazione di questo calibro internazionale nella mia città e posso dire per esperienza - ha concluso - che eventi come questo hanno una ricaduta sul territorio di valore incalcolabile e sarebbe miope fermarsi al solo conto dei costi".

Le autorità sono poi state accompagnate in un breve tour dell’Ocean Live Park. A concludere la giornata l’inaugurazione dell’installazione artistica “Grande Vela” di Marco Nereo Rotelli, un’opera che rappresenta un pezzo di mare verticale, dove sono incasellati i nove porti tappa della regata, visibili come pianeti in un cielo marino, “un viaggio verso le persone e l’ambiente”.L’installazione - che sarà anche in formato Nft, Non fungible token - rappresenta il grande viaggio verso le persone e l'ambiente. L'artista l'ha creata riciclando una vela usurata (di dimensioni 500x750 cm) grazie al contributo di Silvia Ronchi e Dario Noseda, il velista dell'anno Tag Heuer 2018, che con la sua azienda Rivelami ricompone vecchie vele.«Questa vela l'ho pensata come un pezzo di mare verticale, dove sono incasellati i 9 porti, le tappe di The Ocean Race, visibili come pianeti in un cielo Marino – ha spiegato l'autore Marco Nereo Rotelli – Un ripensare il paesaggio su un lembo di tela perduta e riciclata, che rinasce ricca grazie ad un materiale magico e sostenibile come Alcantara. Questo incontro tra riciclo e bellezza è una metafora contro qualsiasi scempio al paesaggio Marino. Un tema caro alla Marina Militare che fornisce un rilevante contributo nell'accertare lo stato di salute dei mari nazionali e internazionali"