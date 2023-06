In moto tampona auto e viene sbalzato da sella, morto

(ANSA) - MOCONESI, 25 GIU - Incidente mortale oggi pomeriggio a Pezzonasca di Moconesi in Fontanabuona. Alessandro Giunchi, 50 anni, secondo una prima ricostruzione, viaggiava in moto in direzione Genova quando ha tamponato l'auto che lo precedeva, è stato sbalzato dal mezzo ed è finito nella carreggiata opposta dove stava sopraggiungendo un mezzo dell' Amt. Immediati i soccorsi con l'auto medica inviata dal 118 e i militi della Croce Rossa di Gattorna. Inutili i tentativi di riportare in vita l'uomo: la morte è stata immediata. Sul posto per le indagini i carabinieri di Chiavari.

La strada statale 225 è stata provvisoriamente chiusa al traffico. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (ANSA).